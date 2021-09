«Kui eilse päeva seisuga on kliinikumis ravil 71 Covidi-patsienti, siis nädal tagasi oli neid 56 ja sealt nädal tagasi 51. Sealt omakorda kolm nädalat tagasi 42, mis ongi augusti keskpaik,» rääkis ta.

Haigeid on palju

Tõsi, kliinikumi Covid-19 statistikas on arvud väiksemad, kuna seal kajastuvad vaid nakkusohtlikud Covidi-patsiendid, keda eile oli 57. Neist kaheksa vajas intensiivravi ja neist omakorda seitse juhitavat hingamist. Patsientide vanus jääb 17 ja 72 eluaasta vahele. Ja 99,9 protsendi ulatuses on nad nakatunud koroonaviiruse deltatüvega ning 80 protsenti neist on vaktsineerimata.

Kõrvalolev tabel näitab aga ka, kui suur on olnud terve aasta vältel koroonapatsientide raviks ootele pandud voodite arv. Aprillis oli patsiente 120, ühel päeval isegi 121, ja see puudutas lage.

Andres Kotsar tunnistab, et jah, personali suutlikkuse osas see nii oligi. Ainult siis, kui haiglas oleks plaaniline töö päriselt suletud, olnuks võimalik intensiivravikohti pisut juurde saada. Ruumi haiglas ikka on, aga töötajaid ei ole piiramatult.

Ka on tänavune suvi olnud võrreldes 2020. aasta suvega, mil koroonapatsiente haiglas ei olnud, erinev. Tänavu suvel Covidi-haigete osakonda ei suletudki. Seda hoiti 20-kohalisena täies valmiduses ja koroonapatsientidest see osakond tühjaks ei saanud.

Muide, pandeemiaeelsel ajal oli nakkusosakonnas vaid üksteist kohta.

Juba praegu on koroonapatsientide osakaal kõikidest kliinikumis aktiivravi vajavatest haigetest 12 protsenti. Eelmisel nädalal oli see kümme protsenti, sealt nädal tagasi üheksa.

«Kõige rohkem paneb mind muretsema see, et iga järgneva lainega on olnud meil raskem mehitada Covidi-osakondi töötajatega,» rääkis Andres Kotsar. «Ei jätku arste ega õdesid. Ja sellest tuleb inimlikus mõttes aru saada nii, et igaüks soovib kõige meelsamini teha ikka oma erialast tööd.»

Kolm osakonda

Praegu on kliinikumis kolm Covidi-osakonda. Esimene ja teine on koos ning moodustavad suure, 40 voodikohaga nakkusosakonna. Seal arste ja õdesid jätkub.

Avatud on aga ka kolmas osakond, mis on kopsukliiniku kureeritav üksus. Selles on voodikohti 21.

Seal on Andres Kotsari sõnul praegu võimalik töötada ainult 14 Covidi-patsiendiga. «Kui me kolmandat osakonda täisvõimsusel tööle ei saa, siis me peame plaanilist tööd veelgi piirama, et tekiks täiesti vabu inimesi,» nentis Kotsar. «Ei saa salata, et Covidi-osakondade personaliga mehitamine on praegu kõige suurem väljakutse.»