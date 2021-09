Linnapea Urmas Klaasi sõnul annab parlamendi äsjane otsus kindluse, et südalinna kultuurikeskus saab reaalsuseks.

«Idee südalinna kultuurikeskusest, mis ühendab kaht Tartu jaoks üliolulist kultuuriinstitutsiooni, riiklikku kunstimuuseumi ja linnale kuluvat linnaraamatukogu, ei ole sündinud üleöö. Seda hoonet on planeeritud ligi 20 aastat, kuid unistatud sellest on palju kauem,» ütles linnapea. «Meil seisab ees suur töö paljude analüüside ja uuringutega, et valmistada koostöös arhitektide liiduga põhjalikult ette rahvusvaheline,» lisas Klaas.