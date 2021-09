Norra suursaadik Else Berit Eikeland rõhutas, et Norrat ja Eestit seovad nii ajaloolised kontaktid kui ka uued koostööteemad. «2024. aastal saavad Euroopa kultuuripealinnadeks nii Tartu kui ka Norra läänerannikul asuv Bodø linn. Nende kahe linna vahel käib juba täna tihe mõtetevahetus ja valmistatakse ette mitut koostöö suunda,» rääkis Norra suursaadik. «Me rõõmustame ka mitmekümne teaduskoostöö projekti üle, mis seovad Tartu Ülikooli ja Norra ülikoolide teadlasi EMP ja Norra toetuste programmi raames,» lisas suursaadik.

Põhjala maade puhul ei ole ka üllatav, et tuntud polaaruurijaid on tulnud nii Norrast kui Eestist - näiteks Fridtjof Nansen, Roald Amundsen ja Fabian Gottlieb von Bellingshausen saja eest ning Timo Palo ja Audun Tholfsen jätkavad uhket traditsiooni moodsal ajal.

Norra ja Eesti koostöö on olnud tihe nii innovatsiooni ja IKT vallas kui ka keskkonna ning kliimamuutuste valdkonnas. Mõlema sektori koostöö ja arendusprojektid on leidnud aset EMP ja Norra toetuste raames. Vaieldamatult kauneimaid tulemusi on aga andnud koostöö kultuuripärandi vallas, kus Norra toetusel on renoveeritud Eestis 15 mõisakooli.