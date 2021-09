Ravimiameti pikaaegne peadirektor asub erameditsiinikeskuse etteotsa

Confido on võtnud eesmärgiks veel sel sügisel avada Tartus meditsiinikeskuse, mis oleks Eesti suurima eratervishoiukontserni tegevuse keskpunkt Lõuna-Eestis. «Me kasvame väga kiiresti ja Tartu esinduse avamine on sellele vaid kinnituseks. Kiire kasvu perioodil on eriti oluline, et muudatusi juhiks suure sektorikogemusega juhid,» selgitas Confido juhatuse esimees Risto Laur. Ühtlasi rõhutas ta, et Kristin Raudsepa otsus nendega liituda on omamoodi kompliment kontserni viimaste aastate tegevusele.