Lasteürituste projektijuhil Oliver Kivimäel on hea meel, et Rattamaratoni lastesõite on olenemata keerulisest olukorrast ja suurenenud töömahust siiski võimalik tavaprogrammi alusel korraldada. «Kui eelmisel aastal oli lasteüritusel osalejate piirarv ja pidime sõidud tegema kahes vahetuses, siis tänavu saame nakkusohutuse tõendit kontrollides lubada rajale kõik soovijad,» nendib ta.