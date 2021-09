Suitsiidsete mõtete korral leiab parimat abi rääkimisest

Maailmas on iga sajas surm suitsiidisurm, Eestis võtab igal aastal endalt ise elu ligi kakssada inimest. Iga selline elust lahkumine mõjutab uuringute järgi keskmiselt 135 lähikondlast. See tähendab, et suitsiidi tõttu kannatab igal aastal umbes 27 000 inimest. Kurva statistika teeb veel õnnetumaks tõsiasi, et igal ennast vigastanud inimesel on sadakonna lähikondse seast tihtilugu raske leida kedagi, kes kuulaks teda ära ja oskaks raskes olukorras tuge pakkuda.