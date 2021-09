Toidukohad tõstavad kohaliku kraami au sisse

Tartumaa arendusselts ja toidusektori esindajad astusid pika sammu edasi selles suunas, et kohalike söögilauale jõuaks rohkem Tartumaal kasvatatud ja toodetud toitu. Möödunud neljapäeval lodjakojas toimunud seminar viis kokku toidutooraine kasvatajad ja toitlustajad, et panna alus toiduvõrgustikule. Osalejate lootus on, et toimiv võrgustik aitab Tartumaal saada Eestis ja Euroopas kvaliteetse toidu poolest tuntud piirkonnaks, kodumaise toidu tulipunktiks.