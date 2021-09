See seinamaal on läbi aegade Eesti uhkeimaid, mille üks konkurentidest on Kitse väimehe Andrus Kasemaa seinamaal «Mahtra sõda» (1985) Peril. Kitse poolabstraktsionistlikus laadis seinamaal oli esimene abstraktsionismi suurejooneline avalikustamine ajal, mil see stiil oli üldse Moskva poolt keelatud.