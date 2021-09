Tartu ainus valimisliit ei pääsenud valimistele

Kuigi Tartu linna valimiskomisjon registreeris esmaspäeval valimisliidu Südamega Tartu, jääb see eeskätt Meelis Kaldalu isiku tõttu tuntust kogunud valimisliit siiski valimistest kõrvale. Kaldalu on maikuust saadik tagaotsitav, ta sattus kriminaaluurimise alla eelmiste valimiste aegu rahvusringhäälingu Tartus stuudiole tehtud pommiähvarduse tõttu, kuid sugugi mitte see asjaolu ei mõjutanud nimekirja kõrvale jäämist.