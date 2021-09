Ringkonnakohus võttis arutada Ihaste elanike apellatsioonkaebuse esimeses metsatülis

Hipodroomi 4 detailplaneering näeb ette võimaluse rajada osale sellest alast 28 uut elamut. Seevastu väidavad liidu liikmed, et planeering on kehtestatud piirkonna eripärasid ja loodusväärtusi arvesse võtmata. Muu hulgas räägitakse sellest, et alal leidub haruldasi ja kaitsealuseid taimeliike.