Vikipeedia vabatahtlik Ivo Kruusmägi soovitas sirvida igaühel enda varem tehtud pilte, aga lisas, et kui kellelgi on oma kodukandis või lähiümbruses huvitava ajalooga paiku, hooneid, varemeid või muid kultuuriväärtuseid, siis minna neid pildistama ja laadida jäädvustused juba sel nädalavahetusel üles Vikipeediasse.

«Eestikeelse Vikipeedia 221 849 artikli seas on tuhandeid Eesti kultuurimälestistest rääkivaid artikleid,» selgitas ta. «Kultuurimälestiste riiklikus registris on üles loetletud aga lausa 26 521 mälestist ning paljud alles ootavad, et leiduks inimene, kes neist Vikipeediasse kirjutaks. Lisaks on arvukalt artikleid, mille juures puudub igasugune pildimaterjal.»