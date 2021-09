Sibulamuffini autoriks osutus Pala kooli klassiõpetaja Marve Juursalu, kes siis, kui ta telefoni teel MTÜ Sibulatee eestvedajalt Liis Lainemäelt õnnitlusi vastu võttis, ütles, et rõõmupisarad on silmis ja seda ta küll ei oodanud.

Õpetaja Marve Juursalu mitmekülgsus on piirkonnas hästi teada, kuna ta on suurepärane sefiirikookide valmistaja, tal on oma Grau köök. Ning lisaks kookidele, pirukatele ja tortidele, mida ta meeleldi valmistab, on ta hobid ka rütmika, draama ja rahvatants.