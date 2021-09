Maarjalaadal kauplejaid veerand tuhat, sepad peale selle

Tartu turu tegevjuht Rene Kiis ütles, et toiduainetega kauplejad on paigutatud valdavalt turuhoonesse ja selle ümbrusesse ning Küüni tänava raekojapoolsesse otsa. Värskeid marju ja kartulit ning muud toidukraami leidub loomulikult avaturul ja turuhallis. Emajõe ääres ärikeskuse taga on erinevat tööstuskaupa. Küüni tänaval ja Raekoja platsil on traditsiooniliselt segakaup Eestist ja kaugemalt. Kui midagi loetleda püüda, siis kohal on sepiste ja puidust kodutarvikute tootjad, vaibategijad, ehtekunstnikud, rahvariiete ja nahast käsitöö valmistajad, lasteraamatute ja -riietega kauplejad ning paljud teised.