Põltsamaa ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula ütles, et esimesest nakatumisest saadi teada juba 1. septembril. Pooleteise nädalaga oli olukord jõudnud sinnamaale, et täna hommikuks oli lisandunud viis nakatunut, mispeale pandi terviseametisse kaugõppe avaldus teele. «Nende tunni-kahe jooksul, kui terviseamet seda ettepanekut käsitles, tuli juurde veel neli koroonapositiivset,» ohkas Arula.

Nakatuvad vaktsineerimata noored

Algne lootus oli, et ehk õnnestub algklassid lahti jätta, aga kuna alla 12-aastaseid testida ei tohi, läks kogu põhikool e-õppele, et nakatumisahel katkestada.

Nakatunud on valdavalt olnud vaktsineerimata noored. Arula sõnul on ligi 40 protsenti gümnaasiumiõpilastest kaitsesüsti saanud ning ilmselt tänu sellele pole 11. ja 12. klassides viirus liikvele pääsenud. Esmaspäeva hommikul tehakse neile nõusoleku alusel kiirproov, et vähemalt keskkoolis saaks kohalõpe jätkuda.

Samuti on terveks jäänud õpetajad, kellest 95 protsenti on vaktsineeritud. «Eelmise puhangu ajal ei suutnud me kooli lahti hoida, sest õpetajad olid haiged. Nüüd on vastupidi. Õpetajad on terved ja õpilased haiged,» märkis Arula.

Ministri öeldu kiuste kaugõppele

Esimesest koolipäevast alates on juhtkonna kogu aur läinud koroonapositiivsete ja lähikontaktide kindlaks tegemise peale. Tänaseks on lähikontaktseid ligi 350. Nimekirjade koostamine, nõusolekute küsimine ja koroonaproovile suunamine võtab tunde.

«Lapsevanemad on muidugi väga emotsionaalsed, sest minister ju ütles, et koolid ei lähe distantsõppele, aga praegu on juhtkonna tunnetus selline, et kui me midagi ette ei võta, siis me seda ahelat pidama ei saa,» lisas ta.

Praeguse seisuga kestab kaugõpe 24. septembrini. Ühisgümnaasiumi direktor paneb lastele ja lapsevanematele südamele, et eneseisolatsiooni kohustust järgitaks. «Me ei taha midagi halba, üritame vaid laste tervist hoida,» lausus Arula.