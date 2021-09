Ihaste inimesed kohtuvad linnapeakandidaatidega

Debati kokkukutsujad rõhutavad, et ehkki Ihaste on viimastel aastatel saanud palju tähelepanu metsa- ja keskonnaalastes küsimustes, ei ole need selles linnajaos ainsad olulised teemad. «See on eelkõige inimeste elukoht. Arvame, et Ihaste elanikel on tartlaste seas kõige tugevam oma linnaosa identiteet ja me tunneme end kõige rohkem tartlasena. Ühtlasi on see linnaosa, kus Tartus elab keskmiselt kõige rohkem noori peresid ja kus on keskmisest suuremad perekonnad. See on arenev ja üha populaarsemaks muutuv elupaik,» räämis Ihaste seltsi esindaja Enno Pille.