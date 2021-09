Hääletus ⟩ Aita valida Tartu ja Tartumaa aasta toodet!

Finalistide lühitutvustused leiad altpoolt.

FINALISTID

Iseteeninduslik diagnostikakeskus

AES Group

Iseteeninduslik diagnostikakeskus on innovaatiline teenus, mis võimaldab igaühel iseseisvalt oma sõidukile diagnostikat teha. Tegu on täielikult automatiseeritud iseteenindusliku protsessiga, mis on tänu juhistele ja mitmekeelsele menüüle äärmiselt lihtsasti kasutatav. Tegemist on kiire ja operatiivse alternatiiviga autotöökodadele, kus sõidukite diagnostika protsess on kallis ja ooteaeg pikk.

AES Group teeb koostööd Eesti suurima kütusemüüjaga Olerex, kelle territooriumitel keskused asuvad. Nii on keskuse eelis mugav ööpäevaringne ligipääs, mis võimaldab kliendil valida, millal ning millises asukohas soovitakse teenust kasutada.

Autodiagnostikaga saab tuvastada tehnilisi rikkeid, mida visuaalse vaatlusega on võimatu leida. Keskus sisaldab andmeid rohkem kui 5000 automudeli ning üle 100 000 süsteemi kohta. Uuri lähemalt SIIT.

Piparmündi-šokolaadi maitsemesi

Meemehed Õpilasfirmast alguse saanud Meemehed (OÜ Maitsemesi) pakuvad eestimaist maitsemett, mis on tervislik alternatiiv kakaopulbrile või šokolaadikreemile.

Piparmündi-šokolaadi maitsemett saab määrida saiale või pannkoogile. Kuuma piimaga segades saab valmistada maitsvat piparmündikakaod. Maitsemesi sobib ideaalselt ka jääkohvi valmistamiseks. Maitsemesi sisaldab rohkelt looduslikke antibiootikume, vitamiine ja muud eluks vajalikku.

Uuri lähemalt SIIT. Lisaks sellele aitab tume šokolaad ära hoida stressi ja loob head tuju. Mesi aitab vabastada serotoniini, mis parandab meeleolu ja teeb inimese õnnelikuks. See ongi Meemeeste õnne valem.

47-kiloses juustukeras valmistatud kreemine pasta konjaki kick'iga

Pastaljano Seda rooga pakub sellel suvel kiiresti kuulsust kogunud Pastaljano pastabuss, mis sõidab üle Eesti ringi. Pastaljano pastabuss sündis koos selle roaga. Pastabussi menüüs sai hittroaks sai kiiresti Grana Padano juustukera sees valmistatud pasta, mida tehakse põleva konjakiga, et anda pastale õrnalt karamellist mekki. Pehmust annab roale siidine juustukaste, krõmpsu krõbe sibul ja värskust basiilik. Uuri lähemalt SIIT.

Juuretisega leiva küpsetamise komplekt

Rye&Co OÜ

Traditsioonilise, juuretisega Eesti koduleiva küpsetamine tundub paljudele inimestele keeruline ja aeganõudev protsess: kust saada juuretis; kelle retsepti kasutada ja kas maitse tuleb õige; mida teha ülejääkidega ja kaua need säilivad, kui lähiajal uuesti küpsetada ei plaani; kas kõik komponendid saab osta ühest kohast; milline vorm tuleks valida; kui palju aega kulub komponentide kaalumisele; mis komponendid ja vorm kokku maksavad; kas saan hakkama jne.

Rye & Co OÜ tegi leiva küpsetamise eriti lihtsaks – igaüks saab hakkama! Karbike täis lõhna maitset ja emotsiooni! Kõik komponendid on valmis kaalutud ja pakendatud täpselt retsepti järgi, maitsva leiva küpsetamiseks – mingeid teadmisi ega kogemusi ei ole vaja ning toorainet üle ei jää.

Komplektis on lisaks kuiv juuretisele ja jahusegudele: millele on lisatud kõik vajalik, ka ühekordne küpsetusvorm ning detailne kasutusjuhend. Kasutajal peab olema vaid killuke võid vormi ja hiljem leivale määrimiseks, puhast vett ning tavaline praeahi, milles küpsetada. Uuri lähemalt SIIT.

CUUBICu moodulmööbel

Cuubic CUUBIC on kompaktne, imeilus, looduslik ja kodumaine mööblisüsteem, mis võimaldab hoiustada asju endale meelepärasel moel – olgu selleks garderoob, esik, vannituba või köök.

praktiline lahendus kohtub võrratu disainiga. CUUBICu mööblisüsteem on täiesti uudse Eesti disainiga, mis kasutab ainult naturaalset puitu ja viimistlusvahendeid, kus

Uuri lähemalt SIIT. Tootmises on ühendatud nii klassikalised kui ka nüüdisaegsed puidutöötlemise viisid. Klient saab valida suuruse, värvi ning mustrid vastavalt enda soovile.

Nõo lihatööstuse Fitlapi tootesari