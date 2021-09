Vikipedist Ivo Kruusamägi on veel ka Wikimedia Eesti juhatuse esimees, tema mõne ruutmeetri suurune töötuba asub Aparaaditehases. Kitsus ei sega mõelda laialt. FOTO: Margus Ansu

Eestikeelse Vikipeedia kaks esimest kaastöölist olid Kalev ja Fransvannes. Alles aastaid hiljem selgus, et Kalevi ja Fransvannese taga peidavad end estofiilid Antoine Chalvin Prantsusmaalt ja Frans Van Nes Hollandist. Vikipeedias on säilinud nende virtuaalne dialoog. Kui üllatunud nad olid, kui kohtudes leidsid, et mõlemad elavad Eestist kaugel ning neist kummagi emakeel ei ole eesti keel.