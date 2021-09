Narva põlevkivijaamades eralduva CO₂ hind on meie naivistliku otsuse tõttu tõstetud nii kõrgeks, et tavaolukorras põlevkivist elektrit toota ei tasu. Siinjuures pole saladus, et aluseks olevat Kyoto protokolli rikuvad mitmed Euroopa riigid, ka Saksamaa ja Poola. Ainuüksi Saksamaal on kasutusel üle saja kivisöel või pruunsöel töötavat elektrijaama. Neid on Poolas, on Põhjamaadeski.