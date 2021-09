Asko Tamme: miks peab Süku ehitama keskparki ja miks nii võib

Peale varakevadet, kui 500 kultuuriinimese toetus vallandas Tartu kunstimuuseumi ja Tartu linnaraamatukogu vastase valimiskampaania, on nii mõnigi osaline esitanud siiraid loodusest kantud muresid, aga osa teeb näo, et enne 2021. aastat polnud olemas ei raamatukogu, muuseumi ega parki ja nendega seotud plaane.

Tuletan meelde, et Keskerakond ja valimisliit Tartu Eest olid aastail 2017–2020 (ja muidugi ka Reformierakond) seotud Tartu valitsemiseks sõlmitud koalitsioonilepinguga, mille oluline punkt oli uue kultuurikeskuse ehitamine. Nüüd aga antakse küünilisele valimisvõitlusele hagu, teeseldes sealjuures imestust, et on poliitilisi jõude, kes sellega kaasa minna ei soovi.