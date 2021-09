Juan José Restrepo Duarte leiab, et just Tartus, aga mitte Kolumbia pealinnas Bogotás, on tema karjääriks ja eluks olemas kõik. Tal on Annelinna taga isegi oma aiamaa, seal on ta proovinud kasvatada arbuusi, mis ei ole õnnestunud. Aga kurgid ja tomatid on kasvama läinud küll.