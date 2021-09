Teaterattamaratonil istuvad sadulasse kolmeliikmelised tiimid

Eelmisel aastal osales teatemaratonil 41 tiimi, eilseks oli tänavusele ennast kirja pannud 22 võistkonda. Favoriidid sadulas on sel aastal tuntud ratturite kolmik Gert Jõeäär, Peeter Tarvis ja Vahur Valvas, aga on ka teisi tugevaid tiime. Näiteks võtab osa Allan Oras, 2009. aasta Euroopa meister maastikurattamaratonis, kes stardib juba kolmandat korda.

Tartu teaterattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk selgitas, et teatemaratonil on kaks sihtrühma. «Esiteks on see tugevatele harrastajatele võistluslik võimalus nädal enne rattamaratoni põhidistantsi rada läbi sõita nii, et üks etapp pannakse täiega,» rääkis peakorraldaja.