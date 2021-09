Näiteks Kastre vallas kandideeris 2017. aastal 91 inimest. Sel korral on seal valimisnimekirjades üles antud vaid 44 nime. Nimekirju uurides tundub, et Kastre vallas võib valimiste võitja juba praegu välja kuulutada. Seal kandideeriva valimisliidu Meie Kodu nimekirjas kandideerib 38 inimest. Nende vastaseks on vaid kolm erakonda, kus kamba peale kokku kuus inimest.