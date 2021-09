«Ooperi põhiteema on armastus ja selle vormid – armastus naise ja mehe, ema ja lapse või sõprade vahel –, aga ka vihkamine kui üks äärmus. Usk. Jumal. Emotsionaalsus, mis neid teemasid käsitledes kerkib, on tuline ja sütitav. See on nagu hakkamasaamine Ameerika mägedel, mis on ilmekas ka praegusele ajale. Oleme teadmatuses, mida homne toob ning leiame väikestest asjadest rõõmu, sest suuremat pilti vaadates tunneme ebakindlust,» arutles Annus.