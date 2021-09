Kohal oli ka metsanduse ja looduskaitse valdkonna ekspert Mati Sepp, kelle sõnul tuleks mõelda mitte ainult kõnealuse pargi, aga roheliste alade säilitamise peale üldisemalt. «Olen Eesti Metsa Abiks eksperdina tegutsedes saanud tutvuda Euroopa Liidu dokumentide ja teadlaste aruannetega, mis kinnitavad rohealade olulisust ja väidavad, et iga puu on määrava tähtsusega,» rääkis Sepp. Tema sõnul aitab roheluse lähedus selgelt alandad linnainimeste stressitaset.

Ta märkis, et iga haljasala säilitamine on tähtis, sest juba tänavu suvel said tartlased tugevate vihmahoogude ja roheluse puuduse koosmõjul tunda, milline vägi on loodusel, kui kliima soojeneb. «Paljud ei taha seda veel endale teadvustada, aga selline muruplats on ideaalne vee imamiseks. Praegu teevad suured rahasummad ja kinnisvaraarendus pildi paljudel häguseks, isegi teadlased panevad paberile ühe ja räägivad avalikult vastupidist,» oli Sepp pettunud.