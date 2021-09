Kogu 4,1 hektari suurusest maa-alast, mida linn soovib osta, on ligi 1,4 hektarit ühiskondlike hoonete maa, kuhu ongi tulevikus kavas ehitada kool ja lasteaed. «2,7 hektari suurune ala on üldplaneeringu järgi kaitstav roheala, mille säilimine avalikuks kasutamiseks on kõige paremini tagatud siis, kui see on linna omandis,» arvas Klaas.