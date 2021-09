Suitsiidiennetuspäeval leiab murele leevendust rääkides

Õigeaegse ennetusega on tihti võimalik kõige hullemat ära hoida ja seetõttu pöörabki Peaasi.ee homsel suitsiidiennetuspäeval tähelepanu just sellele, mis on inimesi raskel hetkel aidanud ning kuidas teisele osutada vaimse tervise n-ö esmaabi.

«Kuigi suitsiidide kajastamine on meedias vastuoluline teema, ei saa me teha nägu, et probleemi ei eksisteeri. Oluline on leida mooduseid, kuidas seda teemat käsitleda nii, et suitsiidimõtetega ja suitsiidi tagajärjel lähedase kaotanud inimesed saaksid jõudu, et raske aeg ületada,» sõnas Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa. «Üks võimalusi selle teema kajastamisel on panna rõhk just inimeste lugude ning kogemuste jagamisele ja üksteise toetamise julgustamisele.»

Oma lugu soostus jagama 21-aastane Sander (nimi muudetud – toim), kes on tubli töömehena teeninud leiba mitmes suures toidukaupluses ning ei ole hätta jäänud ka välismaal elamuid püstitades. Ent siiski tunnistas noores eas mees enesele hiljuti, et soov hommikuti üles ärgata on kadunud.

Sander kaotas töö õhtul, mil baarid viiruseleviku tõttu teadmata ajaks suleti. «Olin just proovipäeval ühes Tartu öölokaalis, kui sisse astusid politseinikud ja käskisid rahva koju saata,» meenutas ta, kuidas esimene õhtu uues ametis jäigi viimaseks. «Kuna tol hetkel polnud selge, mis saab senistest baarmenidest, ei olnud põhjust minuga lepingut sõlmida. Eelmise tööandjaga olin mõned päevad varem ametialased suhted lõpetanud, tema mind enam tööle ei võtnud.»

Saatnud oma elulookirjeldusi loendamatule hulgale tööandjatele enam kui aasta jooksul, sai Sander jaatava vastuse ühelt kaupluselt, kus süsteem juba tuttav ja võis kohe tööle asuda. «Töölepingut allkirjastama minnes selgus, et minu ID-kaart oli aegunud ja kui pole kehtivat dokumenti, ei saa mind tööle võtta,» rääkis ta. Uue ID-kaardi tegemiseks kulunud aja jooksul aga leidis ettevõte juba uue töötaja. «Ühel päeval tuligi mulle kiri, et kandidaatide seast valiti uus tööline välja. Ma mõistan seda täiesti, aga kuidas alati mulle sedasi ebaõnn naeratab, seda ma seletada ei oska,» kurtis elu hammasrataste vahele jäänud mees.

Enese vigastamisele mõtles Sander esimest korda, kui niigi kurnaval ja ebaselgel ajal ei olnud kindel, kas saab üürigi tasutud. «Kuigi olen üles kasvanud vägivaldsete ja alkoholilembeliste inimestega, tunnen koroonakriisi ja sellest tingitud töötuse tõttu esimest korda, et enam ei jaksa,» tunnistas Sander.

Varsti on tal siiski lootust tööle saada, seda peamiselt tänu sõpradega mure jagamisele. Kuid hirm end tühisena tunda pole kadunud, sest kui miskit peaks nihu minema, tuleb taas jääda abituna teistele lootma, kardab ta.