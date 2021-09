Sündmuse eestvedaja oli Toomas Kruustüki poeg, Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Ta tänas valda, kes aitas puule sobiva koha leida. «Kuna ettevõtte arenduste tõttu lähiaastatel on toimumas suuremad muutused, siis ei julgenud me tamme lihatööstuse maja lähedale ja arenduste keskele istutada. Praegune koht puule on väga sobiv ja näha kõigile, kes hommikul Nõo lihatööstusesse tööle tulevad,» rääkis Simmo Kruustük.