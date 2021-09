Oktoobri alguses saavad Kõrveküla põhikoolis kokku hakkajad Tartumaa inimesed, et koos nuputada lahendusi kohalikele muredele. «Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus toome kokku eri valdkondade inimesed, et koos lahendada kogukonnaprobleeme. Eesmärk ongi kahe päevaga neist jagu saada ja jõuda ka edasise tegevuseni,» võttis ürituse sisu kokku Tartumaa omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Tobreluts.