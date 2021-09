Klubi juhi Marko Saksingu meel on aga mõru, sest klubil napib järelkasvu. «Mul on tunne, et meil noori jagub, aga nad ei jõua mingil põhjusel trennidesse,» sõnas Saksing. Ta lisas, et ei muretse ainult oma klubi koosseisu pärast. Saksingul on hea meel, kui laps viiakse ükskõik millisesse trenni, peaasi, et saaks noored nelja seina vahelt välja.