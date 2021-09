Teisipäeval mängisid Tartu Ülikool Maks & Moorits (mustad) ja Valmiera Glass VIA kontrollmängu, kus tartlased võidutsesid 88:73. FOTO: Sille Annuk

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa korvpallimeeskond on asunud uue hooaja eel värskete jõududega stardipakule ning mängib tänavu ainsa Eesti meeskonnana uues Põhja-Euroopa liigas ENBL. Treenerid on suvega toonud võistkonnale jõudu juurde nii eestlaste kui ka välismängijatega ning uues liigas sihitakse kohta lõppturniiril final four.