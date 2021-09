Samal ajal pöördub praegu terviseameti poole üha enam inimesi, kes on saanud oma telefoni sõnumi isolatsiooni suunamise teatega, kuigi nad on koroona läbi põdenud või vaktsineeritud. Samuti on hüppeliselt kasvanud nende lapsevanemate päringud, kelle lastele peaks kehtima kooli või muu lasteasutuse lihtsustatud karantiin, kuid kes ikkagi on saanud teate kodusesse isolatsiooni suunamise kohta.