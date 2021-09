Inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 26 sätestab: «Igal inimesel on õigus haridusele. Haridus peab olema tasuta vähemalt alg- ja üldhariduse osas.» See tähendab, et igal väikesel maailmakodanikul on õigus kvaliteetsele haridusele, mis peaks olema tasuta.