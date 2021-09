Ühtekokku on näitusel esindatud 30 automarki. Laia mudelivalikut saab uudistada nii sõiduautode kui ka tarbesõidukite valdkonnas. Esmaesitlemisele tuleb autosid kümmekond, näiteks on publiku ees Škoda Fabia, Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, Hyundai Nexo vesinikuauto, Hyundai Ioniq 5 elektriauto, Hyundai Kona N, Jeep Wrangler 4XE, Jeep Compass ning Opel Grandland. Põnevaid uudiseid on ka tarbesõidukite seas, messil saab tutvust teha näiteks GAZelle NN elektrikaubiku ja automaatkäigukastiga Fiat Ducatoga.