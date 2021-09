Endine tippkorvpallur ja praegu kohalikus poliitikas hoogsalt kaasa lööv Tanel Tein viis kohalikeks valimisteks valimisliidu Tartu Eest tegijad kandideerima erakonna Eesti 200 nimekirjas. Tein näeb koostöökohti Keskerakonnaga ning miks mitte ka sotsiaaldemokraatidega. Ka ei tee ta saladust, et tema eesmärk on tegutseda selle nimel, et Reformierakonnale Tartu linnavolikogus jääks senisest vähem kohti.