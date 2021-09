Ulla Preeden: uuele õppeaastale inimlikult vastu

Tänapäeva maailma infokülluses on lihtne saada suure jälgijaskonnaga iidoliks, suunamudijaks ja niinimetatud tervishoiuspetsialistiks erialast haridusteed läbimata. Ühelt poolt on lihtne sõna võtta, teisalt on sotsiaalmeedia infokülluses paraku üha lihtsam saada mõjutatud infost, kus algallikas on tegelikult teadmata. See on paratamatu ja isegi osaliselt ehk mõistetav, et inimlikult viivad meie otsingud tihti selleni, mis õigustaks enda maailmavaatelisi tõekspidamisi, mitte selleni, kus peitub päriselt tõde.