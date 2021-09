Muuseumi teate kohaselt kestavad augustis tekkinud veekahjustuste likvideerimisega seotud tööd ning kannatada saanud muuseumivara tuleb taastada veel kuude kaupa. Veekahju tabas kirjandusmuuseumi ootamatult seoses remondi ja vihmavalingu üheaegsusega. Vastutuse kahju põhjustamise eest on võtnud ehitusfirma.

Muuseumi direktori Tõnis Lukase sõnul on alanud hooajal palju põhjusi mäluasutusse sisse astuda.

«Suurematest sündmustest toon esile detsembris toimuvad rahvusvahelised konverentsid «Ilmar Laaban 100» ning «Kreutzwaldi päevad», kuid meie majja on kõik oodatud loomulikult kogu aeg – rahvaluule, ajaloolise pärimuse, kultuuriloolise materjali ja raamatukultuuri huvilised leiavad siit palju huvitavat,» lisas ta.

Lukase sõnul töötavad muuseumis hingega teadlased, kes seisavad iga päev hea selle eest, et meie kultuuriline pärand oleks parimal moel uuritud ja säilitatud.

«Viime edasi olulisi teadusprojekte, näiteks on Eesti kirjandusmuuseum põhipartneriks Eesti teaduse tippkeskusele, mis ühendab 16 uurimisrühma humanitaarteadlasi. Kirjastame lisaks raamatuid, korraldame virtuaalnäitusi ning alustame ka püsinäituse ülesseadmist. On ka palju huvitavaid haridusprogramme,» lisas direktor. «Nii et tulge meile külla ja tutvuge selle suure maja väe ja vaimuvaraga.»