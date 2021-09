Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja doktor Juri Karjagini sõnul on enim tervisehädasid põhjustanud valge kärbseseen, mida aetakse pahatihti segi maitsva ja ohutu sirmikuga. Ette on tulnud sedagi, et söödud on ülimürgist panter-kärbseseent.