Kuigi kährikud on Eestis elanud aastakümneid, ei tohi neid vigastuse korral tohterdada, sest seadus ei luba neid kui võõrliigi esindajaid loodusesse tagasi lasta. FOTO: Margus Ansu

Iga päev saab Eesti maanteedel autolt löögi hulk metsloom, nii suuri kui ka väikseid, ning kaugeltki kõik neist ei rända õnnetuse tagajärjel kohe teise ilma. Nii on ka loogiline, et südamega inimesed, kes sellise traagilise juhtumiga silmitsi satuvad, küsivad, kas ja mida nad saaksid teha, et neljajalgset kannatanut aidata. Paraku pole enamasti valikut antud ja tuleb leppida looma hukkamisega.