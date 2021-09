Advokaadid: võitlus linna üldplaneeringu vastu ei tohi muutuda isiklikuks laimukampaaniaks

Ihaste tee 18 maa-ala kasutusfunktsioon on Tartu linna üldplaneeringu järgi valdavalt elamumaa. Üldplaneering kehtib ja arendajal on õigus oma maad selle kasutusfunktsiooni järgi kasutada, et luua lisand­väärtust. Ometigi on Tartu seisus, kus legitiimsete õiguste kõrval tuleb arendajal enda õigusi põhjendada, sest NIMBY (not in my backyard ehk mitte minu tagaaias) mentaliteet võtab võimust ning muutub isiklikuks rünnakuks ja laimuks arendaja vastu.