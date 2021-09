Mihkel Kunnus: Kas Tartu linnavalitsus on jälle või ikka pättarendajatega mestis?

Hiljuti helistas üks Uus-Ihaste elanik, küsis nõu. Ta oli netis surfates leidnud mu blogi, kus kajastasin nn Oa tänava skandaali. Olin sellega isiklikult lähedalt seotud: krundil, millele arendajad tungisid, elasid inimesed, kellest said mu ämm ja abikaasa. Ja tõepoolest, niipea kui natuke Ihaste tee 18 naabruses toimuvat arendusjama uurid, on näha, et muster kordub. Jälle on kodanikud sattunud olukorda, kus ootamatult hakatakse nende vahetus naabruses elamuid arendama, ollakse sattunud rindejoonele, kus nende vastas on koalitsioon, mille moodustavad õde-venda Karin Raid ja Marko Perv ning Tartu linnavalitsuse ametnikud. Taas tuleb see oma kodukaitsjatele täieliku üllatusena ja taas kinnitavad ametnikud, et juriidiliselt on kõik korrektne.