Kevadel arvas Mangus, et ehitus võiks juba sel sügisel pihta hakata. Möödunud reedel pidas ta ka ses asjas koosoleku ning tõdes, et veel on vara öelda, millal ehitus lahti läheb. «Eelprojekt on valmis ning taotleme linnalt ehitusluba,» ütles ta. «Kui see käes, saame hakata ehituseks hinnapakkumisi võtma.»