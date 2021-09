Tartu abilinnapea Reno Laidre selgitas, et kuna üldplaneering on jõudnud rahandusministeeriumisse kooskõlastamiseks, ei näe linnavalitsus, et see protsess tuleks ümber pöörata. «See on väga keeruline, sest me ei ole enam selles staadiumis, kus saame muuta üldplaneeringu põhilahendust, me saame teha nii-öelda kosmeetilisi muudatusi,» lisas ta.