Tartu valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder ütles, et kuivõrd puudu olid allkirjad, siis kutsus ta reede õhtupoolikuks valimisliidu esindajad raekotta tagasi dokumente nõuetekohaseks korrastama.

EKRE Tartu ringkonna juht Silver Kuusik ütles, et neil ei luba erakonna reeglid oma erakonna vastu teises nimekirjas kandideerida. Kuusik oli küll Lauritsalt teada saanud, et Laurits ei kavatsegi ise kandideerida, kuid Kuusiku sõnul on valimisliidu asutamine samaväärne tegu ja Lauritsat ootab ees EKREst väljaheitmine.