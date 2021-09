Esmaspäeval kahe noore hukkunuga liiklusõnnetuse põhjustas möödasõit

Seniks oli teada, et traagilise õnnetuse põhjustas BMW juhi kaldumine vastassuunavööndisse. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Silva Rood ütles täna, et kogutud tõenditele tuginedes põhjustas äärmiselt traagilise liiklusõnnetuse BMW juhi möödasõit.

«Praeguseks teame, et BMW juht asus ees sõitvast autost sooritama möödasõitu, kui põrkas vastassuunavööndis kokku mootorrattaga,» ütles Rood. Edasises menetluses on eesmärk selgitada välja, miks autojuht vastutulevale mootorrattale vaatamata möödasõitu tegema hakkas.

«Meil ei ole endiselt alust arvata, et naine oleks juhtimise ajal telefoni kasutanud. Küll aga kontrollivad spetsialistid autojuhi telefoni veel täiendavalt, et me saaksime selles täielikult veenduda,» sõnas Rood.

Sel aastal on Eestis juhtunud üle 1030 liiklusõnnetuse, milles on hukkunud 38 inimest. Vigastada on saanud 1165 inimest. Mootorratturitega seotud õnnetustes on sel aastal hukkunud kolm ja vigastada saanud 84 inimest.