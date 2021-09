Reedel laiali saadetud teates avaldasid valimisliidu liikmed veendumust, et Eesti 200ga jõude ühendades saavad nad oma ideedele senisest laiema kõlapinna anda. Seejuures tõid nad eraldi välja näiteks Arena Tartu rajamise mõtte, vajaduse säilitada ja arendada Tartu parke, muuta Tartut ratturitele mugavamaks ning tuua Emajõelinna senisest enam julgust ja ambitsioonikust.

«Meie valimisliidu mõte on tegeleda jõuliselt ja viimse kui visuaalse detailini konkreetsete ideedega,» ütles valimisliidu üks eestvedajatest Tanel Tein. «Algusest peale oleme olnud ka seda meelt, et meie ideed on avatud teistele poliitilistele jõududele – võtke, vaielge, andke tuld ja viime ellu! Nii sündis kaasava eelarve toel mõte multifunktsionaalsest linnahallist Arena Tartu, mille abil saaks lahendada mitmeid Tartu ees püsti olevaid probleeme. Nüüd on see ka Keskerakonna ja Eesti 200 programmis. Nii kaitseme keskparki saeihalejate eest. Pakkusime keskpargile ka uue arenguvisiooni, mis on samuti Tartus ühendanud mitut erakonda,» lisas ta.

Tein lubas, et oktoobrikuisele kaasava eelarve hääletusele läheb nende meeskond välja Ülejõe pargi visiooniga, mille eesmärk on kõnetada ennekõike noori inimesi. «Meie programmis, mille juba veebruaris – varem kui keegi teine – välja käisime, on ka punktid kultuuritööstusest Raadi linnaossa, spordi tippvõistkondade rahastamise kahekordistamise mõte, rattaringluse rataste tootmise ettepanek Tartus ja muud. Et kõik see edeneks veelgi tulemuslikumalt, oleme otsustanud oma valimisliiduga minna neile kohalikele valimistele koos erakonnaga Eesti 200. Nii viime valimisliidu energia veel laiemale pinnale.»