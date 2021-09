Kaks kümnendit kosunud hiiglane on andnud arengutõukeid nii lähedale kui kaugele

Iga päev nii lähedalt kui ka kaugelt tuhandeid ostlejaid Tartu külje alla meelitav Lõunakeskus tähistas nädala algul 20. sünnipäeva. Sellega, et Astri grupile kuuluv Lõuna-Eesti suurim ärikvartal asub just seal, kus see asub, näikse kõik ammu harjunud olevat. Kohanetud on ka mitmesuguste muutustega, mille võimsa tõmbejõuga ärilinnak on Emajõelinna vereringesse toonud. Õigupoolest ongi Tartu ajaloost võtta väga vähe sarnase mõjuga asutusi.