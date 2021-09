Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 352 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 7,8%.

Uutest nakatunutest 342 inimest ehk 72,2% olid vaktsineerimata. 132 nakatunut ehk 27,8% olid lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Tartumaal on viis omavalitsust ületanud 70 protsendi vaktsineerituse piiri, kõrgeim vaktsineerimisnäit on Kambja vallas, kus on kaitsesüstitud 82,2 protsenti täisealistest elanikest.