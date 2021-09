Silma hakkab pilte Karlovast, kus Krosmann on elanud ja töötanud, aga ka kesklinna vaateid. Üks maal on Supilinnast, täpsemalt karastusjoogitehasest. Kunstniku jutu järgi paelus teda eelkõige tehase kohal lehvinud ilus roosa lipp, mis hiljem on asendunud rohelisega. «Ei ole nii, et ainult fotograafid jäädvustavad ajalugu, ka maalikunstnikel õnnestub seda fikseerida,» kommenteeris ta.