Asi on perspektiivis, eks mängud Euroopas ja Ameerikas on niikuinii teistmoodi, sest ka kogu süsteem on erinev. Minu eesmärk pole aga välja selgitada, mis on võrreldes Ameerikaga õige või vale, vaid jagada mängijatele ja treeneritele oma teadmisi ja filosoofiat.