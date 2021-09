Tartu abilinnapea Raimond Tamm rääkis, et linn on hoonete katused ära kaardistanud ning välja valinud need, mille asukoht on päikese suhtes kõige kasulikum. Nii saab praegu päikesepaneelid just mitu haridushoonet, kuid edaspidi võiks Tamme arvates päikesejaam olla kõigil uutel ning renoveeritud hoonetel.